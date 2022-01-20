Количество спутников Starlink на орбите превысило 2000 единиц

Позавчера ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще 49 спутников компании SpaceX. Как поясняют эксперты, теперь общее количество орбитальных аппаратов системы Starlink превысило 2000 штук.

Запуск был совершен со стартовой площадки космодрома во Флориде, напоминают специалисты. Также в компании сообщают, что через 9 минут после старта на землю успешно посажена первая ступень ракеты, которую использовали уже для десятого запуска.

У Илона Маска успешно сажали ракетные многоразовые ступени уже более сотни раз, что позволило сэкономить огромные деньги. На развертывание спутников на низкой орбите в общем ушло примерно 15 минут, сообщают в компании SpaceX. Напомним, что по плану система Starlink должна состоять из 12 тысяч спутников.