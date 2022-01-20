 

Центробанк анонсировал презентацию новой банкноты в 100 рублей

20.01.2022, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая банкнота в 100 рублей может быть представлена Банком РФ в ближайшие месяцы или даже недели, рассказал заместитель председателя Банка РФ Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка РФ НИУ ВШЭ.

 «Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», – цитирует его ТАСС.

Также регулятор модернизирует банкноты пяти номиналов. Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее стало известно, что на новых банкнотах номиналом в 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Ракеты «Протон» будут запускать с Байконура в три раза чаще в 2021 году

05.11 / Полиция задержала третьего участника конфликта в Новых Ватутинках

20.10 / В «Единой России» рекомендовали исключить чувашского депутата

20.04 / “Давайте будем настоящими”. Lizzo снялась голой и показала, как ее тело выглядит без обработки

06.02 / В РФ создали ГОСТ по информированию населения о ЧС

17.07 / Guardian – беременный мужчина и бесполый монарх — набор эмодзи получит политкорректное дополнение

17.03 / В полиции Нижневартовска рассказали о судьбе гуляющей по городу медведицы

26.06 / Ученые создали глобальную базу штормов

04.09 / Ученые выяснили, как с возрастом меняется активность головного мозга

06.09 / Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика