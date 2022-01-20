Центробанк анонсировал презентацию новой банкноты в 100 рублей

Новая банкнота в 100 рублей может быть представлена Банком РФ в ближайшие месяцы или даже недели, рассказал заместитель председателя Банка РФ Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка РФ НИУ ВШЭ.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», – цитирует его ТАСС.

Также регулятор модернизирует банкноты пяти номиналов. Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее стало известно, что на новых банкнотах номиналом в 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.