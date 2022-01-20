Байден предупредил о санкциях за любое пересечение границ Украины российскими военными

США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границ российскими войсками, сообщил президент страны Джо Байден.

Он отметил, что в случае эскалации будут введены санкции, передает слова американского политика ТАСС.

«Я абсолютно четко говорил президенту Владимиру Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», – сказал Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.

«Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право», – заявил Байден журналистам.

Ранее в ходе беседы президент РФ Владимир Путин предупредил коллегу Джо Байдена о том, что, если санкции действительно будут введены, то РФ пойдет на полный разрыв отношений с США.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.