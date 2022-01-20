 

Работник сахарозавода в Саратове просыпал щепотку утиной печени в сырье и превратил всю продукцию в оциллококцинум

20.01.2022, 20:11, Разное
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Рабочий Саратовского сахарного завода признался коллегам, что случайно просыпал в сырье щепотку утиной печени со своего бутерброда. Сначала он не обратил особого внимания на произошедшее, но затем понял, что превратил всю продукцию в оциллококцинум.

Новость быстро распространилась по предприятию, а затем и по городу и окрестностям. Реакция оказалась неоднозначной – некоторые бросились скупать сахар, а производители гомеопатических средств начали угрожать иском о возмещении недополученной прибыли. Одновременно они обвиняют завод в производстве сильнодействующих лекарственных препаратов без соответствующих сертификатов, а также в нарушении патентного права.

Адвокат ответчика считает, что ему удастся вывести клиента из-под обвинений, поскольку для получения патентованного лекарства сахар, произведенный на заводе, надо будет еще сорок раз разбавить обычным сахаром из соотношения примерно одна крупинка на вагон. Так что формально продукция, полученная на заводе, не является ни оциллококцинумом, ни лекарственным препаратом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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