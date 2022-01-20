Мнение: Европейцам раздают тёплые носки, дорогая российская нефть и дорогой российский газ

1. Энергетические компании в Европе вовсю упражняются в креативности — как бы задобрить своих мёрзнущих клиентов и как бы их морально поддержать, не потратив при этом лишних денег на энергию, резко вздорожавшую из-за плохих решений европейских элит:

https://t.me/crimsondigest/1400

На фоне энергетического кризиса одна из британских энергетических компаний, OVO Group (второй крупнейший игрок на рынке электроэнергии, газоснабжения и отопления Великобритании), решила помочь своим клиентам, которые сталкиваются с резко выросшими счетами за отопление и электроэнергию. Нет, не субсидиями или скидками. А вот этими предложениями:

— Есть овсянку (она дает много энергии).

— Есть имбирь (разгоняет кровоток и холод не так остро чувствуется).

— Вертеть хулахуп (обруч) вместе с друзьями и соседями — устроить из этого целый конкурс. Это тоже поможет согреться.

— Сделать уборку в доме. Физическая нагрузка — это хорошо.

Все это сопровождалось фотографией двух пенсионеров, танцующих на кухне.

Не шучу, не преувеличиваю, просто цитирую агентство Bloomberg:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-10/worried-about-heating-bill-u-k-supplier-recommends-hula-hoops

https://t.me/crimsondigest/1403

Надо отметить, что немецкие энергетические компании — они хорошие и реально заботятся о людях.

Вот смотрите, британская OVO Group влезла в дикий скандал из-за того что рекомендовала потребителя крутить хулахуп (с соседями) и есть имбирь чтобы согреться на фоне увеличившихся до безобразия счетов за газ, отопление и электроэнергию. Немецкая компания E.On посмотрела на эту ситуацию и пришла к выводу что это — плохо и неправильно, и вообще нужно проявлять заботу о клиентах. И сделала широкий жест: разослала клиентам (британским клиентам) — носки. От щедрот, от души, от всего большого и теплого немецкого сердца, в общем, Германия — щедрая душа. 30’000 носков чтобы клиенты согрелись и снижали свой «углеродный след».

2. Очередная веха энергокризиса — российская нефть настолько востребована, что уже стоит дороже эталонной европейской нефти:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/urals/

Стоимость российского сорта нефти Urals поднялась выше 88 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2014 года. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает ТАСС.

На северо-западе Европы цена на Urals на закрытии торгов 18 января составляла 87,52 доллара за баррель, а в средиземноморском регионе сорт подорожал до 88,92 доллара. При этом в Средиземноморье Urals второй день подряд стоит дороже Brent, премия составляет 0,65 доллара за баррель. Обычно ситуация выглядит противоположным образом — российский сорт торгуется с дисконтом к эталонному североморскому.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

3. Нефть дорожает, но по сравнению с ростом цен на газ за последние месяцы, подорожание нефти — это сущий пустяк, цены на газ взлетели вертикально. В Эстонии традиционно обвиняют во всём Россию:

https://lenta.ru/news/2022/01/18/est/

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что газ в Европе подорожал в четыре раза из-за того, что Россия снизила его поставки, передает «Интерфакс».

Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ, отметила она. «Если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20 процентов, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину», — обвинила Каллас Россию.

Она признала, что дефицит электроэнергии в Европе возник из-за снижения производственных мощностей, закрытия старых электростанций и дороговизны строительства новых. По словам премьер-министра, главное значение для решения проблем имеет зеленый поворот в энергетике.

Про то, что дорогостоящий и экономически необоснованный «зелёный поворот» как раз и является главной причиной роста цен, премьер Эстонии не сочла нужным упомянуть.

Европейцы не торопятся сертифицировать Северный поток-2 и, вообще, как-то не очень конструктивно настроены. Мне кажется, Россия не должна решать чужие проблемы, тем более что цены на газ выросли уже так сильно, что он приносит нам больше доходов, чем даже нефть:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/important/

В четвертом квартале 2021 года стоимость экспорта газа из России впервые более чем за десять лет превысила стоимость экспорта нефти — 20,8 миллиарда долларов против 18,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на оценку платежного баланса страны от Центробанка пишет «Интерфакс».

Газ стал важнее нефти на фоне беспрецедентного роста цен на него в Европе, начавшегося с осени прошлого года. В среднем с началом отопительного сезона газ стал дороже в четыре раза по сравнению с весной. В квартальном выражении объем экспорта вырос в 1,6 раза, в то время как у нефти и нефтепродуктов рост составил только один процент.