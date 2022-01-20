Кабмин Украины подписал соглашение о сотрудничестве с европейским бюро ВОЗ

Соглашение подписано на встрече в Киеве премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и директора Европейского регионального бюро Ганса Клюге. Документ предусматривает обмен информацией о медицинских изделиях для диагностики in vitro (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся вне живого организма), необходимых для предотвращения возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавируса.

Шмыгаль отметил, что подписанный документ определяет многие вызовы, с которыми Украина сталкивается в системе здравоохранения, а цель соглашения – сохранение здоровья украинцев.

Клюге подчеркнул, что новое соглашение – важный шаг к дальнейшему укреплению системы здравоохранения Украины и внедрению текущих реформ в этой области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ООН заявляли в октябре прошлого года, что хотят привить против коронавируса 40% населения мира до конца 2021 года, и 70% к середине 2022-го года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 13 декабря 2021 года, что Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения, по вакцинации от коронавируса – 40% вакцинированных в 2021 году.

12 января 2022 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 20 декабря сделали более 9,8 млрд прививок от COVID-19.

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