 

Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменениям в конституцию Беларуси

20.01.2022, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно указу, на 27 февраля 2022 года в стране назначен референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию.

Гражданам Беларуси планируют задать вопро: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”

Контекст:

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе-феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию, и обещал, что ее проект представят до конца 2021 года.

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку. 

В проекте изменений в конституцию Беларуси, опубликованном 27 декабря, убрали текст о ее безъядерном и нейтральном статусе.

Выборы в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / ЦБ ожидает, что темпы роста ипотеки в 2020 году могут превысить 20%

10.06 / УЕФА требует убрать с формы сборной Украины надпись “Героям слава!”, Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT. Главное за день

28.02 / Более 300 похищенных боевиками школьниц освободили в Нигерии

26.08 / Озвучена цена на «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLE63 S Coupe

22.12 / Фискальная служба Украины получила нового главу

07.07 / Черноморский флот занялся наблюдением за кораблями НАТО

24.08 / Международная коалиция под руководством США покинула военную базу Таджи в Ираке

03.12 / Спортсменов РФ не пустили в США на отборочные старты Олимпийских игр из-за российской вакцины

15.01 / Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

13.09 / Япония переходит от обороны к наступлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика