 

“Секси киска”. 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте

20.01.2022, 19:48, Новости дня
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“Это тема: макияж “кошачий глаз” + комбинезон”, – подписала она публикацию добавив к ней хештег “мяу”.

“Хищно, сексуально и провокационно”, – прокомментировал bulent.eren_.

“Секси киска”, – написал aleksandrkiller20171.

“Она не стареет”, – отметил пользователь xs.xxmercee._.

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Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Контекст:

Амбросио родилась 11 апреля 1981 года в Эрешине (Бразилия). Известность ей принесла работа с брендом белья Victoria’s Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

С 2005 года Амбросио встречается с американским предпринимателем Джейми Мазуром. У пары двое детей: дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур (2008) и сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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