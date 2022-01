Российский препарат «Лонгидаза®» получил патент на территории Индии



«Лонгидаза®» используется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза (пневмофиброза, фиброза простаты и др.)3. «Лонгидаза®» обладает многокомпонентным действием и отлично зарекомендовала себя в комплексной и в монотерапии различных заболеваний, сопровождающихся воспалением и гиперплазией соединительной ткани (фиброз, спайки)4. В период пандемии COVID-19 препарат помогает справляться с постковидными последствиями, сопровождаемыми нарушением функции легких. Одышка – один из наиболее частых симптомов, который длительное время может сохраняться после инфекции и является проявлением воспалительных изменений в легких у пациентов, перенесших ковид. В 2020–2021 годах компанией «Петровакс» было дополнительно проведено исследование по оценке эффективности и безопасности препарата «Лонгидаза®», которое показало хорошие результаты при лечении пациентов, перенесших ковид, – они быстрее шли на поправку и восстанавливались после заболевания.

Выход на рынок Индии – очередной шаг, который продолжает расширение географической экспансии препарата. В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признала оригинальность молекулы препарата «Лонгидаза®»5, присвоив ему международное непатентованное наименование (МНН) бовгиалуронидаза азоксимер (bovhyaluronidase azoximer). В 2021 году препарат получил европейский патент, который действует на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии. В 2021 году объем продаж препарата в РФ и за рубежом превысил 1,7 млн упаковок, из них доля экспортных поставок лекарственного средства составила 9%.

Рынок стран БРИКС обладает большим потенциалом для применения препаратов группы «Лонгидаза®». Только в Индии, по предварительной оценке, насчитывается порядка 130 тысяч пациентов с диагнозом идиопатический пневмофиброз6. По другим данным, в крупных странах, таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай (регион БРИКС), суммарно этот показатель может составлять около 2 миллионов человек7.

