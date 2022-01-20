 

Средняя цена на автомобиль с пробегом впервые превысила миллион рублей

20.01.2022, 19:45, Разное
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В РФ средняя цена автомобиля с пробегом впервые превысила отметку в один миллион рублей. Об этом говорит статистическая информация, собранная в январе.
Показатель превысил миллион рублей впервые в истории. Сейчас средняя цена автомобиля на вторичном рынке в РФ составляет 1,049 миллиона рублей. По словам аналитиков, изменение ценовой политики в пользу увеличения является естественным процессом. Важно понимать, что все дорожает на фоне протекающих инфляционных процессов. Стоимость подержанных автомобилей начала расти еще несколько лет назад. Этот процесс характерен не только для России, но и для мирового рынка.

Немаловажным фактором, на который нужно обратить внимание, является повышенный спрос. Он растет при дефиците на новые транспортные средства. Нехватка машин связана с тем, что компании не успевают производить полупроводники. К тому же постепенно снижается покупательная способность граждан.

Эксперты указывают на взрывной рост цен, анализируя вторичный авторынок в РФ. Сообщается, что средняя стоимость подскочила почти в 1,5 раза. В январе прошлого года показатель составлял 688 тысяч рублей, пишет портал «Глобал.МСК».



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