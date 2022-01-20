 

Мнение: На целое поколение

20.01.2022, 19:44, Разное
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Премьер-министр Австралии сообщил, что ограничения, введенные на континенте в ходе «пандемии», будут действовать в течение поколения. Не меньше. А там посмотрим, – жизнерадостно сообщил австралийский политик.

Фактически это означает перевод стратегии борьбы с эпидемией, которой не было, на превентивную борьбу с эпидемиями, которых не будет. Неважно, есть она или нет ее. Важно, что мы уже в окопах и готовимся отражать атаку. И вся жизнь теперь сосредоточена на одной-единственной задаче — выжить под обстрелом, которого нет.

Австралия в силу своего географического положения, удалённости, в силу специфического расселения населения (компактно вдоль береговой полосы на отдельных локациях) — идеальный заповедник для любых социальных экспериментов. Таких мест не так уж и много в мире. И нужно быть уверенным, что эту площадку глобалисты точно не отпустят. Можно, конечно, сказать, что австралийцы сами виноваты — и это будет правдой. Но фактически такую претензию можно предъявить населению любой завоеванной и оккупированной страны.

Единственная тонкость заключается в том, что Австралию завоевала ее собственная власть, а не какие-то иноземные захватчики. И теперь будет реализовывать локализованную версию плана «Ост». Со всем антуражем — аусвайсы, концлагеря для нелояльных, хождение строем для остальных. На австралийцах будут отрабатывать техники и практики внедрения цифрового рабства с перспективой переноса опыта на другие локации.

В любом случае у проектировщиков «новой нормальности» уже есть свой собственный, пусть и самый маленький, континент. Площадка и плацдарм. И это при том, что и на других территориях все очень даже неплохо. За один заход зацепить половину населения планеты — это серьезный результат.

Источник: Эль Мюрид



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