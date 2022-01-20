Ученые определили возраст камня, на котором установлен памятник Петру I.

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20.01.2022, 19:28, Новости дня
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В университете Санкт-Петербурга решили установить, сколько же лет Гром-камню, который сегодня служит постаментом под памятник Петру I. Анализ минерала показал, что ему уже полтора миллиарда лет!

Точный возраст невозможно установить даже при помощи самых современных технологий, говорят специалисты. Речь идет об 1.5-1,6 млрд лет, то есть, плюс-минус 100 миллионов лет.

Минерал является смесью гранита, бионита, окаменевшего калия и других веществ. Ученые для определения возраста брали пробы из двух десятков естественных сколов. При этом сам камень-постамент не потерял ни одного сантиметра. Исследования продолжаются. О результатах можно узнать подробнее на сайте города и вуза.



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