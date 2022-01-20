Блинкен назвал ситуацию вокруг Украины «кризисом с глобальными последствиями»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине заявил, что сложившаяся ситуация вокруг Украины является «кризисом с глобальными последствиями», он требует внимания и действий международного сообщества.

«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в Европе весьма сосредоточены на том, что происходит на Украине. Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем РФ и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. И это требует внимания и действий международного сообщества уже сегодня», – цитирует его ТАСС.

Ранее в Совбезе Украины заявили, что РФ не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант развития событий невозможен для Москвы.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.