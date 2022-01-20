В Роспотребнадзоре сравнили «омикрон» с лесным пожаром

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется как лесной пожар, из Москвы он может прийти в регионы через несколько недель, осложнений можно избежать путем вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учетом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тыс., то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным. Поскольку «омикрон» распространяется, словно лесной пожар, хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости», – приводит «Интерфакс» слова Горелова.

Эксперт заявил, что через «несколько недель этот процесс вытеснения «омикроном» штамма «дельта» может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно».

По его словам, учитывая высокую заразность «омикрона», масштабы его распространения могут быть значительно больше, осложнений можно избежать при условии вакцинации. Горелов отметил, что «безусловно, маски, как и другие неспецифические меры профилактики, защищают от заражения. И при правильном использовании снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим». Наиболее эффективными эксперт считает одноразовые медицинские маски.

«Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и в первую очередь своевременной вакцинации и ревакцинации», – добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим в течение трех-четырех недель после начала циркуляции в стране.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.