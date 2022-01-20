Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая сторона предлагает организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз».

«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – передает РИА «Новости» слова турецкого политика.

Эрдоган отметил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Киев, но даты уточнять не стал.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно.