 

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»

20.01.2022, 19:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая сторона предлагает организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз».

«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – передает РИА «Новости» слова турецкого политика. 

Эрдоган отметил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Киев, но даты уточнять не стал. 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба

20.11 / Экономика: За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

11.11 / Шмыгаль рассказал, как правительство Украины поддержит бизнес во время “карантина выходного дня”

13.03 / Вакцинация «Спутником V» началась в Тунисе

02.05 / Тарасова назвала Роднину «дурой»

21.12 / В мэрии Харькова сообщили, когда прибудет самолет с телом Кернеса

03.10 / Индия провела испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты «Шаурья»

28.11 / В Киеве решили заставить соцработников учить украинский язык жестов

21.03 / Новый седан Kia K8 показали в Сети

04.03 / В Виннице двое мужчин подрались из-за парковки, а позже, по данным МВД, помирились и “стали почти друзьями”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика