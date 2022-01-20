Звезда сериала “Аббатство Даунтон” Мишель Докери выходит замуж за брата Фиби Уоллер-Бридж

Звезда сериала “Аббатство Даунтон” и фильма “Джентельмены” 40-летняя Мишель Докери подтвердила помолвку с 34-летним продюсером Джаспером Уоллер-Бриджем, родным братом актрисы Фиби Уоллер-Бридж, прославившейся благодаря роли в сериале “Дрянь”. Соответствующее объявление появилось сегодня в газете The Times в “свадебном” разделе.

Объявляем о помолвке между Джаспером, сыном Майкла Уоллер-Бриджа из Кингс-Линн, Норфолк и Терезы Уоллер-Бридж из Баттерси, Лондон, и Мишель Докери, младшей дочерью Майкла и Лоррейн Докери из Гидеа Парк, Эссекс, – гласит объявление.

Мишель и Джаспер ведут закрытый образ жизни, поэтому подробностей об их романе мало. Известно, что будущие муж и жена познакомились через общих знакомых в 2019 году и тогда же вместе посетили кинофестиваль в Риме, однако вместе фотографироваться не стали.

Мишель Докери в сериале “Аббатство Даунтон”

Британская актриса, сыгравшая роль леди Мэри Кроули в популярном сериале “Аббатство Даунтон”, не впервые собирается замуж. Ранее она была помолвлена с финансистом Джоном Дайнином. Но свадьбе не суждено было случиться – Джон скончался от рака в 2015-м. Мишель прокомментировала личную трагедию лишь однажды, через два года после смерти жениха. В редком интервью она призналась, что до последнего верила, что любимый справится с болезнью:

Я никогда не теряла надежды. Нет. Я не преувеличиваю, когда говорю, что Джон не жаловался ни разу, никогда, ни разу, и это придало нам силы и веру на чудо.

Мишель Докери и Джон Дайнин, 2013 год