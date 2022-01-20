 

В Кремле пригрозили гражданской войной в Украине, если США “отключат” российские банки от доллара

20.01.2022, 19:04, Новости дня
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На готовность Вашингтона к введению жестких санкций против России в случае нового вторжения в Украину Кремль ответил угрозами в адрес украинского руководства.

Песков считает, что подобные заявления могут способствовать дестабилизации обстановки в Украине и вселять ошибочные надежды в “горячие головы” представителей украинской власти, пишет издание.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это может стать началом “новой гражданской войны в Украине”, поскольку есть вероятность, что официальный Киев попытается силовым методом решить конфликт на Донбассе.

Песков также заявил, что в Кремле “с завидным постоянством” получают предупреждения о высокой цене, которую Россия может заплатить за вторжение в Украину.

Контекст:

20 января президент США Байден во время встречи с журналистами заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия. “Если они [Россия] введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами”, — предупредил глава Белого дома.

10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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