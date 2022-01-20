 

Школы в Черновицкой области из-за новой волны COVID-19 отправили на дистанционное обучение

20.01.2022, 19:04, Новости дня
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За последнюю неделю в регионе подтвердили 3268 случаев COVID-19, из них – 272 среди детей, что в четыре раза больше количества заболевших детей на предыдущей неделе, рассказала главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Отмечается, что решение о введении дистанционного обучения в учебных заведениях региона приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Онлайн-занятия будут длиться две недели. Это касается школ, лицеев, училищ, техникумов, колледжей, а также художественных, музыкальных и спортивных школ, секций и заведений высшего образования в Черновицкой области. В то же время детсады и специальные учебные заведения работу не будут прекращать”, – говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук, вспышка заболеваемости COVID-19 в области связана с распространением штамма коронавируса “Омикрон”, ее цитирует пресс-центр облгосадминистрации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил 20 января, что в Украине началась вспышка СOVID-19, ее эпицентром есть Западная Украина.

“Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях”, – подчеркнул глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине выявили почти 3,8 млн случаев COVID-19 (18 479 – за сутки 19 января), умерло около 98,8 тыс. человек.

В октябре 2021 года Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января 2022 года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – сказал он.

19 января в Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, в Черновицкой области выявили 694 случая COVID-19, сообщил пресс-центр Минздрава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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