 

“У меня дома много разной синьки есть”. Усик рассказал, как относится к алкоголю

20.01.2022, 19:04, Новости дня
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“Пиво можно пить, но это эстрогенчик, который разрушает мышечные ткани и на косточки иногда дает. Здоровья спорт не дает точно, а это вещество, которое делает тебя чуть-чуть слабее, но иногда хочется его”, – признался Усик.

Он отметил, что позволяет себе иногда “пару бутылочек”.

“Часто безалкогольное пиво пью, а иногда хочется какого-нибудь “Гиннесса” жесткого, вот этого запаха вкусненького. Спортсмен – он  как беременная женщина: если сильно хочешь, то чуть-чуть можно”, – заявил боксер.

По словам Усика, более крепкие алкогольные напитки для него “не сильно в приоритете”. 

“У меня дома много разной синьки есть, вина крутые – по 50 лет им. Мне их дарили, я их коплю, сохраняю. Их жалко пить, они просто стоят”, – признался он.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Вместе с женой Екатериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей: Кирилла (2013) и Михаила (2015). Александр и Екатерина Усик поженились в 2009 году, а спустя 10 лет обвенчались. По словам Усика, он всегда знал, что Екатерина будет его женой. Пара знакома еще со школы – когда начинались их отношения, Усику было 15 лет, а его нынешней жене – 13.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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