Анастасия Макеева окунулась в прорубь ради рождения ребенка

Известная российская актриса Анастасия Макеева окунулась в прорубь на Крещение. Многие считают, что она сделал это, чтобы очиститься. Все дело в том, что артистка давно мечтает родить ребенка.

Анастасия Макеева нашла свою судьбу. Она состоит в браке с бизнесменом Романом Мальковым. У него уже есть четверо детей, однако пара мечтает об общем ребенке. Макеева даже окунулась в прорубь на Крещение в надежде, что это поможет ей осуществить мечту.

Макеева поделилась соответствующим видео на своей странице в социальной сети Instagram. Специально для участия в обряде актриса приобрела красивый купальник и накидку в тон. По словам знаменитости, этот православный праздник имеет для нее большой смысл, поскольку очищается тело, уходят все невзгоды.

Актриса не отчаивается, что пока у нее не получается забеременеть. Она продолжает надеяться, что в будущем получится забеременеть. Роман Мальков во всем поддерживает возлюбленную. С ней он планирует завести много детей. В частности, звездная чета мечтает, чтобы первой на свет появилась девочка, а уже потом мальчик, пишет портал Newinform.