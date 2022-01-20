Найден тайный сын актера Александра Абдулова

Журналистам удалось найти предполагаемого сына покойного актера Александра Абдулова. Его фотография находилась в потайном кармане пиджака знаменитого артиста. Снимок нашла Виктория Лановская.

Лановская собиралась отдать пиджак покойного в химчистку и случайно наткнулась на фотографию мальчика. Журналисты обнародовали снимок в Сети и попросили откликнуться тех, кто может его знать. Спустя время на связь с представителями СМИ вышел мужчина, который заявил, что на фото запечатлен он. В качестве подтверждения он показал свои детские снимки.

Мужчина родился в городе Усть-Каменогорск (Казахстан). Его вырастила одна мать, которую зовут Ольга. Об отце он спрашивал в детстве, но имя родителя не называлось. Мать утверждала, что не знает, где живет отец. В детстве мальчик понимал, что эта тему для родительницы является болезненным.

После того как житель увидел свое фото в Сети, тот позвонил матери, чтобы откровенно поговорить. Женщина долго молчала, а потом пояснила всю правду. Оказывается, у нее был кратковременный роман с Александром Абдуловым, когда она работала в Украине костюмером. Сам же актер в то время снимался в кинофильме «Десять негритят».

Свое родство с покойной знаменитостью житель сможет подтвердить только путем теста ДНК. Однако его можно провести, если свое согласие даст дочь Александра Абдулова, которую зовут Евгения, пишет портал NewinforNewinform.m.