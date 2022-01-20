Мнение: Обвиняемые по делу об “аргентинском кокаине” получили от 13 до 18 лет тюрьмы

Завершилась история с "аргентинским кокаином". Суд присяжных ранее признал виновными основных фигурантов (включая завхоза посольства РФ в Аргентине), которые сегодня получили суровые сроки.

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных в четверг назначил длительные сроки лишения свободы четверым фигурантам резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Чемоданы с наркотиком нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Согласно приговору, бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают ключевым фигурантом, приговорен к 18 годам колонии строгого режим со штрафом 1,8 млн рублей, сообщил Интерфаксу его адвокат Сергей Юрош. Еще трое фигурантов – Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов – получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. В декабре они признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения.

Такой вердикт с одной стороны не позволял суду вынести оправдательный приговор, а с другой – не давал возможность назначить подсудимым максимально возможное наказание, которое по статье о контрабанде наркотиков в таком количестве предусматривает пожизненное заключение. Прокурор просил для Ковальчука 19 лет строгого режима и штраф, остальным подсудимым – от 15 до 19 лет колонии со штрафом и ограничением свободы.

По версии следствия, чемоданы с кокаином в посольство России в Аргентине в июле 2016 года привез Абянов, работавший тогда в дипмиссии завхозом. Он это признавал и на допросах утверждал, что сделал это по просьбе Ковальчука.

По словам Абянова, как-то раз еще в 2014 году Ковальчук оставил ему некий чемодан и попросил при случае отправить его в Россию на каком-нибудь самолете, сказав, что там лежат гостинцы из Аргентины. Ситуация повторилась несколько раз, причем Ковальчук просил упаковывать чемоданы так же, как обычно упаковывают дипломатическую почту.

За каждый отправленный чемодан завхоз получал по тысяче евро, а количество чемоданов постепенно росло – после первого чемодана Ковальчук, по словам Абянова, принес два, потом – еще два, а в последний раз – сразу 10. Но в конечном счете у Абянова закончился контракт, и он вернулся в Россию, так и не успев переправить последние 12 чемоданов.

Российский МИД и российский посол в комментариях по "кокаиновому делу" неоднократно подчеркивали, что Абянов как технический сотрудник не имел доступа к формированию дипломатической почты и ни о какой переправке контрабанды дипломатической почтой речи быть не могло.

После отъезда Абянова Ковальчук попытался договориться с его преемником об отправке чемоданов в Россию, следует из материалов дела. К тому моменту новый завхоз уже нашел подозрительные чемоданы и сообщил о них руководству, а в самих чемоданах вместо кокаина уже лежала мука. В итоге чемоданы действительно отправили в Москву – как сообщил следствию новый завхоз, Ковальчук попросил наклеить на каждый чемодан по листу бумаги с его российским телефоном и подписью "КД" (из материалов дела следует, что эта аббревиатура означает консульский департамент).

В Москве чемоданы, по мнению следствия, встречали возможные сообщники Ковальчука – Худжамов и Калмыков. Следствие считает, что они не только встречали груз на базе МИД, но и должны были обеспечить хранение кокаина в России. Сами они утверждают, что не знали ни о каком кокаине, а хотели забрать коробки с кофе, отправленные их старым знакомым Ковальчуком.

Абянова тоже задержали. Он утверждал, что о кокаине не подозревал до момента задержания. Следователям Абянов сказал: "Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней".

До Ковальчука следствию удалось добраться не сразу: он жил в Германии и большую часть времени проводил там. В январе 2018 года Тверской суд арестовал его заочно и объявил в розыск. В марте 2018 года Ковальчука арестовали власти Германии, а в июле передали России. Ковальчук после задержания настаивал на том, что в чемоданах, которые он передал Абянову, действительно были только кофе, алкоголь и сигары, а наркотики в них появились без его участия.

Однако, как считает следствие, все обвиняемые знали, что в чемоданах был кокаин, и пытались ввести его в Россию. Им предъявили обвинение в покушении на контрабанду наркотического вещества в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотического вещества.

https://www.bbc.com/russian/news-59676609 – цинк

Ну вот, а говорили что замнут и никого не посадят.

Ниже, разбор этого дела на канале Русский OSINT

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