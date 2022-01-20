В Австралии разработали метод эффективного улавливания углекислого газа

Как сообщают источники, в Австралии разработан очень эффективный способ улавливания углекислого газа, который затем превращается в твердое вещество.

Новая разработка предназначена для применения в тяжелой промышленности, генерирующей огромное количество выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

Преимущество нового метода состоит в том, что газообразный углекислый газ сразу превращается в твердую субстанцию. То есть, не нужны промежуточные этапы хранения и транспортировки, которые значительно увеличивают стоимость процедуры утилизации. Как стало известно, разработчики уже получили 2,6 млн австралийских долларов от промышленного предприятия, которое намерено внедрять технологию на своей производственной базе.