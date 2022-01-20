 

В Бирмингеме создал и резину и пластмассу из сахара

20.01.2022, 18:44, Новости дня
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Как сообщили представители университета в Бирмингеме, ученым удалось создать два новых вида биоразлагаемых полимерных материалов, сырьем для которых может послужить самый обыкновенный сахар.

Речь идет об изоиде и изоманниде, которые получают из сахарных спиртов. Один полимер практически полностью повторяет физические качества резины. Другой – твердого пластика. Отличие состоит лишь в том, что отслужившие своей срок изделия из таких материалов можно смело выбрасывать на свалки. Они очень быстро перегниют, не оставив от себя никаких вредных загрязнений.

Испытания показали, что данные материалы отлично выдерживают как термические, так и механические нагрузки. Их можно нагревать, оставлять под давлением, испытывать на розрыв. Результат остается примерно тем же, что у синтетических аналогичных полимеров.



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