В Белоруссии назначили дату конституционного референдума

Конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума». В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Указ определил формулировку вопроса, который появится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что референдум по поправкам в белорусскую конституцию планируется провести в феврале этого года. До этого был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Перед референдумом состоится всенародное обсуждение проекта, свои предложения белорусы могут направить в любые госорганы.

Александр Лукашенко говорил о том, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.