Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации главе Газпрома Алексею Миллеру.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу – председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром», город Санкт-Петербург», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

31 января Миллеру исполнится 60 лет. Он родился в Ленинграде в семье российских немцев. В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. С 200 по 2001 год Миллер был заместителем министра энергетики. Главой Газпрома он является с 2001 года. Среди его наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.