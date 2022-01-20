В ЕР рассказали о планах поддержки детей с особенностями здоровья

Подготовка программ помощи семьям, в которых растут дети с инвалидностью, – одна из задач народной программы «Единой России», сообщила глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Принятый нижней палатой парламента в первом чтении законопроект позволит поддержать подростков с особенностями здоровья и расширит их возможности, сообщила отметила она.

«Документ, внесенный группой сенаторов, очень важен для детей с инвалидностью и детей, потерявших кормильца. До 18 лет они получают социальную доплату к пенсии. Но при временном трудоустройстве, например, во время летних каникул или в свободное от учебы время, это право теряют, как будто уже работают в полную силу. Хотя на самом деле они – еще подростки, которым требуется особое внимание и поддержка государства», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента, подработка для них играет большую роль не только как заработок, но и как опыт самостоятельного труда и ответственности. Но таких возможностей становится меньше, отметила она.

«В последние годы число подростков с инвалидностью и сирот в возрасте от 14 до 18 лет, которые работают по временным трудовым договорам, стабильно снижается. В 2020 году число временно трудоустроенных сирот снизилось по сравнению с 2018 годом на 39,8%, детей с инвалидностью – на 52,9%, и эта тенденция наметилась еще до пандемии».

Напомним, с предложением о сохранении несовершеннолетним выплаты по потере кормильца и инвалидности в случае трудоустройства «Единая Россия» вышла на первом Социальном онлайн-форуме. По предварительным подсчетам, инициатива партии коснется более миллиона подростков по всей стране. Принятие законопроекта стимулирует подростковую занятость, поможет несовершеннолетним получить профессиональный опыт и адаптировать их к последующей трудовой деятельности.