 

“Мыс Идокопас” – в НАТО назвали первую цель для начала полномасшатбного вторжения в Россию

20.01.2022, 18:31, Разное
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В НАТО составили наступательный план действий по захвату и оккупации Российской Федерации в случае начала военных действий против Украины.

В частности, отдельные части британских и американских войск совместно с солдатами Турции произведут высадку на мыс Идокопас вблизи Геленджика, чтобы закрепиться на побережье и открыть плацдарм для прикрытия следующих десантных войск, которые будут направлены на Крымский полуостров со стороны Турции.

– Мыс Идокопас имеет хорошую защиту от прибрежных волн и ураганов, позволит нам развернуть на нем оборонительный комплекс и прикрыть наступающие десантные группировки, которые направятся на Крымский полуостров на подмогу нашим украинским союзникам. Далее начнем продвижение вглубь, пока не достигнем берегов Каспийского моря, и наше кольцо сомкнется, – рассказал об операции представитель НАТО в Турции Рапшид Нанисимов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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