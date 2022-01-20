Король Филипп VI, королева Летиция и президент Доминиканской Республики на открытии туристической ярмарки в Мадриде

Вчера в Мадриде открылась одна из крупнейших в мире выставок, посвященных туризму, – FITUR 2022. В первый день ее посетили король и королева Испании – Филипп VI и Летиция, которые за два дня до этого приветствовали представителей иностранных дипломатических миссий во дворце Сарсуэла. Кроме того, на мероприятие в качестве почетного гостя приехал президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, поскольку в этом году Доминикана – страна-партнер Испании в организации выставки. Соблюдая меры по безопасности, все гости мероприятия, включая официальные лица, были в медицинских масках.

Королева Летиция появилась на открытии выставки в узких кожаных брюках, классических лодочках в тон, белой водолазке и пальто испанского бренда MIRTO в черно-белую клетку. Король Испании Филипп был в строгом темно-сером костюме и салатовом галстуке в крапинку.

Король Филипп VI и королева Летиция

FITUR – это выставка для профессионалов мирового туризма и ведущая ярмарка внешнего и внутреннего туризма Латинской Америки. Несмотря на всплеск заболеваемости, который связан с новым штаммом коронавируса “омикрон”, выставка проходит в обычном “живом” режиме, и в ней участвуют почти 7000 компаний из 107 стран.

Организация этого мероприятия показывает, что необходимо принять текущую ситуацию. Мы должны научиться жить с ней, также как мы это делаем, когда ходим в кино, торговые центры, на баскетбольные матчи или отводим детей в школу, – сказал президент организационного комитета FITUR Хавьер Санчес Прието.

Россию на объединенном стенде представляют Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Посетить выставку в первые дни могут только представители туристических фирм и организаций, а в выходные она откроет свои двери для всех желающих.

Король Филипп VI, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и королева Летиция