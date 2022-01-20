“Лечусь и крашусь”. Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом

Певица сперва показала, как мастера сушат ей волосы, а затем обнародовала селфи, на котором запечатлена с обновленной прической. Дорофеева позирует в кадре в непринужденной позе, широко расставив ноги.

“У девочек лечусь и крашусь, лечусь и крашусь”, – написала она.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

В начале января супруги отправились в отпуск в Тулум (Мексика). 19 января муж Дорофеевой сообщил в Instagram Stories, что они уже вернулись в Украину.

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