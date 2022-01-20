Комитет Рады поддержал законопроект об экономическом паспорте

Законопроект об экономическом паспорте украинца поддержали 17 депутатов. Голосовали против или воздержались – четыре народных избранника. Железняк отметил, что он голосовал против.

“На следующих пленарных неделях будет в зале в первом чтении”, – написал он.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

2 декабря глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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