 

Антибиотикорезистентность названа основной причиной смертей в мире

20.01.2022, 18:18, Разное
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Антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий к антибиотикам, стала одной из самых насущных проблем мирового здравоохранения. Ученые давно предупреждают, что она приводит к росту смертности населения и увеличению медицинских расходов. 

Об устойчивости бактерий к антибиотикам говорят, когда инфекции, которые ранее поддавались лечению определенным антибиотиком, начинают слабее реагировать на него или вовсе теряют чувствительность к нему.

Чтобы остановить развивающийся глобальный кризис в области здравоохранения необходимы какие-то действия. Но для любых законодательных инициатив необходимо оценить масштаб угрозы. Для этого был запущен проект «Глобальные исследования устойчивости к противомикробным препаратам» (GRAM), в рамках которого ученые проводят изыскания по проблеме антибиотикарезистентности.  

Наиболее полная оценка глобального воздействия устойчивости к противомикробным препаратам на сегодняшний день опубликована в The Lancet. По данным ученых, в 2019 году около 1,27 миллиона человек во всем мире умерло в результате устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций. При этом антибиотикорезистентность также была связана с 4,95 миллионами смертей в том же году. Для сравнения, глобальные оценки показывают, что ВИЧ/СПИД и малярия стали причиной 860 000 и 640 000 смертей в 2019 году соответственно.

Кроме того, несмотря на то, что устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой серьезную угрозу для людей всех возрастов, дети младшего возраста были признаны группой особенно высокого риска: примерно каждая пятая смерть связана с резистентными патогенами у детей в возрасте до пяти лет. Ученые утверждают, что бактериальные инфекции, устойчивые к антибиотикам — основная причина смертей во всем мире. 

Причины возникновения устойчивости к антибиотикам:

  • увеличение их использования,

  • бесконтрольная продажа антибиотиков во многих странах,

  • применение антибиотиков в животноводстве,

  • утечка антибиотиков с фармацевтических заводов,

  • широкое использование антисептиков.

«Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой глобальную угрозу всему миру — от Западной Европы, где используются самые передовые антибиотики, до стран Африки к югу от Сахары, где доступ к терапии второго ряда ограничен», — подчеркнул автор исследования Люсьен Светчински в интервью для News Medical. 

«Хотя патогены, вызывающие наибольшую озабоченность, и стратегии, необходимые для борьбы с угрозой, различаются в зависимости от местоположения, вывод ясен: устойчивость к противомикробным препаратам ставит под угрозу глобальные системы здравоохранения и будет стоить нам миллионов жизней», — добавил Светчински.



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