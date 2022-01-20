Конгресс США опубликовал новый проект антироссийских санкций

Представители Конгрессе США обнародовали новый проект антироссийских санкций. Этот документ внесен на рассмотрение. В нем предлагается считать РФ государством, которое спонсирует «терроризм».

Американцы считают, что нужно ввести санкции против высокооплачиваемых чиновников и крупных бизнесменов из России. В данном пакете предусмотрены ограничения в отношении проекта «Северный поток-2» и организаций, которые причастны к планированию и постройке трубопровода. Если документ в итоге будет одобрен, под запрет попадут операции с госдолгом РФ. Речь идет, прежде всего, об облигациях.

В данный список попали многие политические деятели. Что касается бизнесменов, то в нем числятся Алишер Усманов, Роман Абрамович. Предлагается ввести санкции и в отношении руководителей госкорпораций, пишет портал «Политэксперт».