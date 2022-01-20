Запашный: Маркировать всех домашних животных нет никакой необходимости

Маркировка животных не решает проблему черного рынка, а также не поможет сократить на улицах число бездомных собак и кошек, поэтому нет никакой необходимости ее в принципе вводить, сообщил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный, комментируя возврат домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по многочисленным просьбам граждан пообещал вернуть кошек, собак и других домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Поправки будут внесены ко второму чтению документа.

«В нашем мире очень много спекуляций. Для того, чтобы понять необходимость какого-либо процесса или инициативы, нужно иметь на руках статистические данные, которые тоже зачастую подвергаются спекуляциям. По большому счету, для меня, профессионала, человека, работающего всю свою жизнь с животными, только проблема черного рынка стояла так остро. Действительно, было бы здорово животных маркировать. И в случае, если произойдет какой-то резонансный, драматический случай, то можно будет хотя бы попытаться найти концы, исходя из информации, что это за животное и откуда оно в принципе появилось», – говорит Запашный.

Однако практика показывает, что на черных рынках как не соблюдались законы, так и не будут соблюдаться, поэтому найти виновного будет практически невозможно, продолжает собеседник. Соответственно, маркировка животных в этом случае, по мнению спикера, не поможет решить проблему.

«Вторая проблема – бездомные животные, с которой, как мне кажется, популистским образом борются разные организации, зачастую достаточно агрессивные. Их позиция в том, что бездомные животные появляются на улицах, потому что их туда якобы выбрасывают хозяева. А благодаря маркировке владельца, сразу же можно будет вычислить и так далее. Но если провести анализ, то можно увидеть, что бездомные животные – это на 99 % дворняжки. Если бы на улицах бегали бы пуделя, ротвейлеры и какие-то другие породистые собаки, то проблема была бы налицо. Но этого нет», – рассуждает собеседник.

Из этого он делает вывод, что маркировка животных ни коем образом не уменьшит количество бездомных животных на улицах, а, возможно, поможет лишь в том случае, если собака убежала от хозяина – ее можно будет опознать, например, с помощью чипа. Но таких случаев не так много, поэтому вводить в законодательство обязательный пункт насчет маркировки абсолютно всех животных принудительно нет никакой необходимости. Если хозяин питомца хочет это сделать – пусть промаркирует, считает Запашный.

«Поэтому, для меня, данная инициатива абсолютно популистская. Я общаюсь с огромным количеством владельцев домашних животных и проблем из-за отсутствия маркировки питомцев не наблюдал. Мы существуем уже не один десяток лет, все эти годы с советских времен животные покупались, продавались, обменивались, рождались. И система прекрасно работала во всех профессиональных кругах и среди владельцев домашних животных: наличие ветпаспорта, определенных документов при пересечении границ и так далее. Все благополучно решалось. Как поможет маркировка или другие инициативы – для меня загадка», – заключил Запашный.

Ранее председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что маркировка животных в первую очередь нужна для их безопасности.