 

Блинкен назвал темы переговоров с Лавровым

20.01.2022, 17:58, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций РФ с США и НАТО.

«Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в РФ на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. 



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