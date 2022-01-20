 

«Молдовагаз» полностью погасила долг Газпрому

20.01.2022, 17:58, Новости дня
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Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому, выплатив аванс за январь, сообщила вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в Telegram-канале.

«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», – цитирует его РИА «Новости».

О погашении задолженности сообщила и сама компания «Молдовагаз».

«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ПАО Газпром оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года», – приводит сообщение компании ТАСС.

В нем отмечается, что сумма перевода составила 34 млн долларов. «Это последний транш из 63 млн долларов, которые должны были быть оплачены за этот период», – информирует компания.

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатилась за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.

Как сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты. 

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что, если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа. 

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.



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