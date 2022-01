По наклонной: 5 несчастных случаев со знаменитостями в горах

Майкл Дуглас

Однажды голливудский актер чуть не погиб во время отдыха в Аспене (США). В 1980 году в возрасте 36 лет Майкл получил серьезную травму спины во время катания на лыжах. Актер был прикован к постели три года. Все это время он проходил длительный курс реабилитации, но до последнего оставался риск остаться прикованным к инвалидному креслу. Но, к счастью, все обошлось, и уже в 1983-м он сыграл главную роль в картине “Звездная палата”. Позже, кстати, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс купили дом в Аспене и продолжили кататься на лыжах вместе.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, 2020 год

Джим Керри

В 2014 году актер, которому на днях исполнилось 60 лет, врезался в дерево во время спуска на сноуборде. Это произошло во время отдыха Джима с друзьями на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии. В отличие от Гаспара Ульеля, Керри был в защитном шлеме, и, возможно, именно это спасло всемирно любимому комику жизнь. У него была тяжелая травма головы и он был в не лучшем состоянии, но врачи в местном госпитале сделали все возможное и актер выжил.

Джим Керри, 2020 год

Наташа Ричардсон

Звезда культовых фильмов 90-х и нулевых, таких как “Госпожа горничная”, “Ловушка для родителей”, “Нелл” и “Белая графиня” Наташа ₽ичардсон трагически погибла 16 марта 2009 года. Ей было 45 лет. Ричардсон получила черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Мон-Трамблан в Квебеке. Она каталась без шлема на трассе для новичков и упала. Видимых травм она не получила, поэтому от госпитализации отказалась. Через какое-то время ее состояние резко ухудшилось и она впала в кому.

Ее отвезли в монреальский госпиталь Sacré-Coeur. Через пару дней, 18 марта, у актрисы была зафиксирована смерть мозга, поэтому ее супруг, актер Лиам Нисон, и родственники решили отключить Наташу от аппарата обеспечения жизнедеятельности. По мнению врачей, этого можно было избежать благодаря оперативной медицинской помощи. Тело актрисы перевезли в Нью-Йорк, где с ней простились муж, мать и сыновья – на тот момент 12-летний Дэниэл и 13-летний Майкл. Позже семья приняла решение пожертвовать ее органы нуждающимся.

Наташа ₽ичардсон и Лиам Нисон, 2008 год

Михаэль Шумахер

29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы – шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой. Сейчас Шумахер проживает в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось.

В январе 2020 года неизвестные все же нашли возможность сфотографировать гонщика на территории его дома и попытались продать снимки в СМИ за 1 миллион долларов. Супруга спортсмена Коринна Шумахер подала на них в суд за нарушение права на частную жизнь. Прошлой осенью Netflix снял документальный фильм о семикратном чемпионе Формулы-1 с участием его родных, близких и коллег. В нем впервые за восемь лет Коринна Шумахер рассказала о состоянии мужа.

Михаэль и Коринна Шумахер, 2012 год

Сонни Боно

Американский исполнитель Сонни Боно, настоящее имя которого Сальваторе Филипп Боно, погиб 5 января 1998 года во время спуска на лыжах с горы. Он не справился с управлением и столкнулся с деревом. Ему было 62 года. На тот момент он уже был бывшим мужем и бывшим коллегой Шер – они были женаты с 1964 по 1975 годы. Сначала их отношения были сугубо профессиональными – они познакомились в 1962 году, на заре ее карьеры. Он написал для нее несколько песен, в результате чего у них сложился дуэт “Сонни и Шер” и в 1965-м они выпустили свой первый альбом Look at Us. В 1970-м они начали выпускать на CBS свое шоу, но уже через пять лет оно закрылось, дуэт распался, а супруги развелись.

Боно продолжил свою карьеру в качестве актера, а после ушел в политику: в 1988-м он стал мэром Палм-Спрингса в штате Калифорния и пребывал в этой должности до 1992 года.

Сонни Боно и Шер, 1977 год