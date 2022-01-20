 

ТЦ “Европолис” могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер

20.01.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ТЦ “Европолис” расположен на проспекте Мира, д. 211, корп. 2. Специалисты ОАТИ выявили в торговом центре ряд нарушений.

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов сообщил, что сотрудники и посетители находились без средств индивидуальной защиты. Также отмечены случаи ношения масок на подбородке.

“Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований”, – приводит слова Романова Агентство городских новостей “Москва”.

Главный инспектор ОАТИ напомнил, что за нарушения антиковидных мер юридическое лицо может получить штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека предприятию грозит штраф в миллион рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

Ранее такие же нарушения выявили в торговом комплексе “Каширский двор”. Сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты или носили маски ненадлежащим образом.

Также выявлены нарушения в торговом комплексе “Трамплин” на западе Москвы. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Дефицит драгонфрутов, подорожание фаст-фуда и налог на сладкие напитки

04.07 / “Пританцовывала от красоты момента”: Виктория и Антон Макарские отметили оловянную свадьбу

07.06 / Мнение: День Народного Единства Белоруссии

11.01 / Тренер Татьяна Тарасова рассказала о госпитализации и лечении

25.09 / Мнение: Решение квартирного вопроса, жадность отельеров и культурный отдых для заключённых

13.06 / Третья волна – Личное мнение

23.09 / “Неопалимая Купина” от пожаров, “Вратарница” от врагов: какие иконы следует вешать над входом в дом и почему

05.03 / Мнение: Повышение пенсионного возраста в Китае, зарплаты пенсионеров и CRISPR против старения

23.05 / Манижа гордится своим выступлением на “Евровидении-2021”

21.09 / Мнение: Профессиональный риск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика