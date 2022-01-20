В Ровно “заминировали” все 38 школ, школьники и учителя эвакуированы

Представитель Нацполиции Украины в Ровенской области Мария Юстицкая отметила, что в областном центре проводится эвакуация всех учащихся и педагогов из 38 учебных заведений.

К обследованию помещений школ на предмет обнаружения взрывоопасных предметов задействованы все соответствующие службы. Педагоги попросили родителей школьников, чтобы те забрали детей из школ.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минировании в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве “заминировали” все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание “Сегодня”.

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января “минирования” продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные “заминировали” 42 торговых центра, 191 школу и суд.

18 января полиция Киева проверяла информацию о минировании нескольких десятков школ, Киевского апелляционного суда и Окружного административного суда.

В тот же день школы в двух областных центрах Украины (в Черкассах – все, в Николаеве – несколько) перевели на дистанционное обучение из-за сообщений о “минировании”.

В СБУ массовые сообщения о “минированиях” назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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