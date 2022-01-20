 

В Санкт-Петербурге столкнулись такси и трамвай

20.01.2022, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Петербурге произошло столкновение автомобиля такси и трамвая. Инцидент была зафиксирован в четверг, 20 января.
Очередная авария на дороге, покрытой льдом, произошла сегодня днем. Участниками этого ДТП стали трамвай, следующий по городскому маршруту номер 20, и такси популярного в РФ сервиса Uber. Согласно предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущество на проезд общественному транспорту на перекрестке. В результате на проспекте Культуры в Северной столице произошло столкновение трамвая и такси.

Пока никакие сведения о пострадавших не поступали. Из-за ДТП было частично затруднено движение транспортных на данном участке. Во всех обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Спасибо партии за пытки

24.03 / “Райское место” – москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

28.06 / Эксперты назвали 5 подержанных спорткаров по цене LADA Vesta

21.06 / Специалист рассказала о способах продления жизни на десять лет

03.09 / Малюта Скуратов мог «проезжать мимо»

25.02 / Ортопед рассказал о рисках развития заболевания при использовании смартфона

05.10 / Объявлено о приближении к Камчатке новых пятен

15.02 / Лавров напомнил, как оппозиционеры Украины в 2014 году «унизили» Евросоюз

04.08 / Sony намерена возобновить выпуск компактных флагманских смартфонов

24.04 / Мнение: Дипломатический садизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика