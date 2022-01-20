В Санкт-Петербурге столкнулись такси и трамвай

В Петербурге произошло столкновение автомобиля такси и трамвая. Инцидент была зафиксирован в четверг, 20 января.

Очередная авария на дороге, покрытой льдом, произошла сегодня днем. Участниками этого ДТП стали трамвай, следующий по городскому маршруту номер 20, и такси популярного в РФ сервиса Uber. Согласно предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущество на проезд общественному транспорту на перекрестке. В результате на проспекте Культуры в Северной столице произошло столкновение трамвая и такси.

Пока никакие сведения о пострадавших не поступали. Из-за ДТП было частично затруднено движение транспортных на данном участке. Во всех обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет портал «Политэксперт».