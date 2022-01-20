Друг-музыкант певицы Хлебниковой рассказал, сможет ли певица вернуться на сцену

Дмитрий Чижов, друг Марины Хлебниковой и автор ее самой известной песни «Чашка кофею», уверен, что исполнительница в скором времени будет снова выступать на сцене.

После случившегося пожара, уничтожившего квартиру певицы, Хлебникова оказалась в сложной ситуации. Артистка уже прошла лечение, но вернуться в свое «гнездо» нет возможности, так как для жизни оно непригодно. Приходится временно жить у друзей. Близкие артистки, получившей серьезные ожоги, помогают ей материально.

Дмитрий Чижов лично разговаривал с певицей и после беседы полон надежд на лучшее. Композитор отметил, что вокалистке сейчас непросто, ведь на ее плечи свалилось много трудностей и проблем, но главный кризис миновал. Исполнительница успела набраться сил. Во время беседы они обсуждали будущие творческие планы, потому есть надежда, что она скоро вернется на сцену.

Источник: www.popcornnews.ru