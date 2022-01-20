Санкт-Петербургский институт физики лазера поможет коммунальщикам справиться с сугробами

Директор Санкт-Петербургского института физики лазера Вячеслав Резунов заявил, что научные сотрудники его учреждения нашли способ решить проблему сугробов, которая столь остро стоит в Санкт-Петербурге. На реализацию проекта из фонда ЖКХ будет выделено 11 млрд рублей.

Физики предложили радикальное и высокотехнологичное решение проблемы с сугробами. На вершине Лахта-центра будет установлена импульсная лазерная установка мощностью 11 тераватт, которая сможет в короткие сроки растопить сугробы в северной части города. По оценкам физиков, обстрелы завалов снега высокомощным лазером позволит добиться их полного испарение в течение считанных секунд. Жителей города будут оповещать о проведении противосугробных лазерных обстрелов сиренами. Во время работы установки им рекомендуют не покидать помещений и держать окна занавешенными.

«С вершины Лахта-центра открывается уникальный обзор, который позволит нам простреливать всю северную половину города. Именно там завалы снега максимальны: во-первых, холоднее, а во-вторых, на юге находится аэропорт, и там снег тает из-а химтрейлов и постоянных серных дождей. В XXI веке коммунальное хозяйство Санкт-Петербурга выйдет на новый уровень, станет высокотехнологичным и наукоёмким», – считает Резунов.

Ранее при помощи лазеров в городе была успешно решена проблема сосулей.

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