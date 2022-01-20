Российские войска прибыли на учения в Беларусь

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20.01.2022, 17:20, Разное
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Расследователи CIT заметили их лагерь в 90 км от Киевской области.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заметила российские войска в 90 км от Киевской области на учениях в Беларуси. Об этом говорится в телеграм-канале CIT.

Фото: CIT

На фотографии, сделанной предположительно в районе станции Речица в Гомельской области, к северу от Киева, расследователи обнаружили транспортно-заряжающую машину 9Т452 РСЗО «Ураган».

Накануне в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council опубликовали информацию о выгрузке таких же российских реактивных систем залпового огня «Ураган» в Речице. Кроме того, пользователи соцсетей заметил похожий кадр в районе остановки «Ивановка» — от нее чуть более 40 километров до границы с Черниговской областью Украины, а с Киевской — около 90 километров.

«Появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым имеются разведданные, что российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине.

Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра,

а возможное наступление с севера позволяет не преодолевать столь значительную водную преграду (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы)»,

— сообщает CIT. О каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь, расследователи не знают.

12 января расследователи сообщили о переброске российских военных и военной техники из Восточного военного округа (Восточной Сибири и Дальнего Востока) к западным границам. Через несколько дней Минобороны РФ начало внезапную проверку боеготовности в Восточном военном округе.

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Накануне Минобороны РФ заявило, что российские военные начали учения в регионах, граничащих с Украиной. В них принимают участие около 3000 человек и приблизительно 300 единиц военной техники.

Ранее США и страны Европы зафиксировали наращивание российской техники и войск к границе с Украиной. Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. «Не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — комментировал эту информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Источник: Новая газета



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