В Германии признали законной работу блокировщиков рекламы

На днях немецкий суд вынес решение по иску о незаконности работы бокировщика рекламы. Претензии выставило издательское агентство Axel Springer, которое требовало признать незаконной деятельность разработчика программного обеспечения Eyeo GmbH.

Последний выпустил на рынок приложение Adblock Plus, благодаря которому каждый пользователь мог отключить показ рекламы на своем устройство.

В результате разбирательства суд признал, что деятельность разработчика ПО полностью законна, а любой человек вправе выбирать, смотреть ли ему рекламный контент или нет. Наоборот, навязчивая реклама, не позволяющая, например, спокойно смотреть фильмы или читать новости, должна быть признана нарушением прав обычных граждан.