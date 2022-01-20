 

В «Молдовагаз» направили средства для погашения долга перед Газпромом

20.01.2022, 17:14, Новости дня
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом, сообщила пресс-служба государственной канцелярии.

Согласно документу, министерство труда и социальной защиты переведет «Молдовагазу» 469 млн леев (около 26 млн долларов). «Молдовагаз» до конца сегодняшнего дня должен будет рассчитаться с Газпромом за топливо, полученное в первой половине январе, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом при помощи средств, которые компания получит от властей республики.

Как сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты. 

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа. 

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.



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