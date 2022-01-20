Украинского омбудсмена призвали не вмешиваться в дела Грузии

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Созар Субари призвал омбудсмена Украины Людмилу Денисову, которая рьяно защищает бывшего президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, не вмешиваться во внутренние дела Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Омбудсмен не действует по экстерриториальному принципу, народный защитник должны отстаивать права в собственной стране», – сообщил Созар Субари.

«Кажется, Денисова забыла, омбудсменом какой страны она является», – отметил он и призвал украинского народного защитника «не нарушать принятые в мире стандарты».

Субари ранее являлся Народным защитником Грузии.

Ссылаясь на слова защищающих Саакашвили, о якобы перенесшем экс-президенте Грузии стрессе от пребывания в тюрьме, Субари сказал, что «рецепт прост – не надо нарушать законы, чтобы не попадать в заключение».

Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы, против него ведется еще несколько судебных процессов.

Ранее один из лечащих врачей Саакашвили, в частности, сказал, что того мучают ночные кошмары. Сам экс-президент и его окружение регулярно говорят о его неважном физическом и психическом состоянии.

Между тем, Саакашвили обратил внимание на то, что, в отличие от него бывший президент Украины Петр Порошенко не был заключен под стражу, и потребовал аналогичного отношения к себе.

В ноябре прошлого года депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили в резкой форме ответил украинским коллегам и омбудсмену этой страны Людмиле Денисовой, которые жаловались на отказы в доступе к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили.

«Грузия – не та страна, чтобы все могли вытирать об нее ноги, будь ты украинский депутат или омбудсмен. Если Саакашвили не уважает страну, президентом которой был, это не должно стать правилом (со стороны других)», – сказал грузинский парламентарий. «Все должны уважать наш суверенитет, мы никому не должны позволять использовать в политических целях внутренние дела нашей страны», – сообщил он.

Ранее в Грузии сравнили возвращение на родину Порошенко и Саакашвили. В Тбилиси возвращение на родину бывшего президента Украины Петра Порошенко назвали «достойным» на фоне нелегального пересечения границы в контейнере с молочными продуктами экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили.