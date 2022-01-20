 

Турция намерена организовать встречу по минским соглашениям с участием представителя Донбасса

20.01.2022, 17:14, Новости дня
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Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласив туда представителей Донбасса и ОБСЕ, подобные встречи власти страны хотят сделать «частыми и регулярными», о дате переговоров пока не сообщалось, заявили в турецком МИД.

«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Турция с самого начала занимала четкую позицию в украинском кризисе. В Анкаре считают необходимым снизить напряженность, а также избежать вооруженного конфликта. В дальнейшем страна заинтересована в поддержании и укреплении диалога между другими государствами.

«Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», – отметил собеседник агентства.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирает ни на кого нападать. 



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