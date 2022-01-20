 

Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью

20.01.2022, 16:52, Новости дня
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Певица позирует в кадре, принимая различные позы, а во время видеосъемки начала танцевать, сперва потрусив грудью перед камерой, а затем покрутила бедрами.

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Публикация от Natalia Oreiro|Наталия Ореи * ро (@nataliaoreirosoy)

Контекст:

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале “Дикий ангел”.

О своем желании получить российское гражданство артистка впервые заявила в эфире шоу “Вечерний Ургант” на российском “Первом канале”, а летом 2020 года подала документы на оформление. “Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела ли я бы оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили [заполнить], и это на рассмотрении”, – объяснила тогда она.

25 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил артистке и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе российское гражданство.

Орейро живет в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо, который старше ее на 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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