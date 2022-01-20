Ученых заинтересовал спинной мозг в контексте проблем с памятью после COVID-19



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Даже легкое течение короновирусной инфекции может приводить к неприятным осложнениям. Пациенты жалуются на проблемы с памятью, мышлением и обучением. «Мозговой туман» долгое время оставался загадкой для ученых. Однако последние исследования помогают лучше понять проблему.

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Ученые из США проанализировали спинномозговую жидкость небольшого количества пациентов, перенесших COVID-19. У большей части из них были когнитивные нарушения. Все испытуемые перенесли коронавирус в легкой форме, им не потребовалась госпитализация. Средний возраст участников с когнитивными симптомами составил 48 лет по сравнению с 39 годами в контрольной группе.

У пациентов с «мозговым туманом» ученые обнаружили в образцах повышенный уровень белка, что утверждает о воспалении в мозгу. Также и в крови, и в спинномозговой жидкости исследователи нашли антитела: это утверждает о том, что процесс системный, то есть протекает во всем организме. Хотя цель этих антител неизвестна, вполне возможно, что это могут быть антитела-перебежчики, атакующие сам организм.

Чтобы подтвердить, что у участников эксперимента есть когнитивные нарушения, исследователи дали им стандартные тесты. Обычно их используют для определения проблем с мышлением, связанных с осложнениями при ВИЧ-инфекции. Однако это исследование не дало результатов.

«Сравнение когнитивных показателей с нормативными эталонами может не выявить истинных изменений, особенно у людей с высоким исходным уровнем до COVID, у которых, возможно, наблюдалось заметное снижение, но они все еще оставались в пределах нормы», — сказала Джоанна Хельмут, доктор медицинских наук и автор работы. — «Если люди говорят нам, что у них новые проблемы с мышлением и памятью, я думаю, мы должны верить им, а не требовать, чтобы они соответствовали определенным критериям серьезности».

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COVID-19 не уникален в своей способности влиять на когнитивные способности. Такой же особенностью обладают ВИЧ, гепатит С, вирус Эпштейна-Барр. Также «мозговой туман» вызывают родственники нашего коронавируса: SARS и MERS.