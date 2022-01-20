Им эти головняки ни к чему (18+)

Суд согласился с СК, что расследовать пытки и убийство сирийца с отрезанием головы российскими гражданами не нужно. Тем временем один потенциальный обвиняемый умер, второй — стал прототипом героя фильма.

Скриншот видео с расправой над сирийским пленным

В июне 2017 года в Сирии несколько говорящих по-русски мужчин пытали, а затем убили сирийского гражданина. Тело расчленили и сожгли. Голову повесили на забор для всеобщего обозрения.

Спустя два с лишним года после этих событий «Новая газета» установила, что происходило это рядом с газоперерабатывающим заводом Эш-Шаер, что русскоговорящие мужчины — боевики группировки, которую принято именовать «ЧВК Вагнера», что один из участников опознается как бывший ставропольский милиционер Станислав Дычко. Была установлена и личность жертвы — его узнали родственники — это Мухаммед Эльисмаил (такое написание было принято в официальных переводах, ранее мы писали о нем как о Мохаммеде Таха Исмаил Аль-Абдулла, известном также как Хаммади Таха Аль-Бута).

Убитый Мухаммед Эльисмаил

Следственный комитет РФ причин для процессуального реагирования не нашел. Невзирая на то, что все необходимые юридические «составляющие» для возбуждения уголовного дела в наличии — совершено жестокое убийство, установлено, что это сделано хотя и за пределами России, но российскими гражданами (один из которых назван по имени), в Сирии он к ответственности не привлечен. Но нет.

В марте 2021 года Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений (SCM), Правозащитный центр «Мемориал»* и Международная федерация за права человека (FIDH) привлекли адвокатов Илью Новикова и Петра Заикина для помощи брату погибшего в защите его прав как потерпевшего в российских правоохранительных органах. Было подано официальное заявление в СК РФ с требованием расследовать убийство. Ответа адвокаты не получили. Трижды в течение года подавались жалобы в суд на бездействие СК, три раза под различными предлогами (адвокаты считают эти предлоги неправовыми) жалобы к рассмотрению не принимались.

Четвертая жалоба была рассмотрена 18 января 2021 года, спустя 10 месяцев после подачи заявления о преступлении, адвокаты получили первый письменный документ.

Факт смерти не установлен

Если коротко — судья Евгения Николаева установила, что Следственный комитет не собирается ничего проверять совершенно правильно, и постановила в жалобе адвоката на бездействие следователя отказать. Свое решение она объяснила полным принятием «возражений на жалобу адвоката», представленных в суд Следкомом.

Вот эти «возражения», вполне удовлетворяющие Басманный суд, стоит рассмотреть подробнее.

Руководитель отдела ГСУ СК РФ Пахтусов полагает, что оснований проводить процессуальную проверку по сообщению об убийстве Мухаммеда Эльисмаила у российского следствия нет.

И вот почему. В «возражениях» указано, что «факт смерти М. Эльисмаила не установлен и документально не подтвержден». Предлагаем господину Пахтусову посмотреть на эти фото и ответить на вопрос: возможно ли продолжение жизни человека, чья голова отделена от тела?

Голова убитого Эльисмаила

Возможное место создания видеозаписей (на которых запечатлен процесс пыток, убийства, расчленения трупа и глумления над телом убитого), по мнению СК, не установлено.

Что именно сделали его сотрудники, чтобы это место установить, не сказано. Наверное, ничего. Хотя это — именно их работа. Между тем преступление совершено в месте, которое вполне подлежит определению — характерный пейзаж разрушенного промышленного предприятия позволяет определить точку с ошибкой в сотню метров, что и было сделано «Новой газетой» при помощи команды Conflict Intelligence Team.

Похожая местность на фото с сайта РИА ФАН

Карта местности от Conflict Intelligence Team

СК указывает, что «от компетентных органов иностранных государств, в том числе Сирийской Арабской Республики, не получено сведений о расследовании возможного убийства М. Эльисмаила либо иного лица, совершенного при обстоятельствах, запечатленных на предоставленных видеозаписях». Аргумент на миллион.

То есть запрос о «правовой помощи» в расследовании пыток и внесудебной казни ожидается от известного своей правовой культурой и высоким уровнем защиты прав жителей режима Башара Асада.

«Доводы заявителя о возможном участии в убийстве М. Эльисмаила Дычко С.Е. и иных жителей Российской Федерации носят предположительный характер, основанный на общении указанных лиц между собой на русском языке и результатах использования несертифицированного программного обеспечения». Совсем хорошо. Так почему бы СК не провести исследование на сертифицированном программном обеспечении?

Может быть, потому, что на дополнительных материалах, которые по адвокатскому запросу предоставила «Новая газета», а адвокаты передали в СК, Станислав Дычко безо всяких проблем опознается и без специальных программ?

И как итог: «Достоверность предоставленных заявителем видеозаписей и доводов объективными данными не подтверждена». На чем основан этот вывод — совершенно непонятно. На нескольких видеозаписях видно, как Эльисмаилу отбивают конечности кувалдой, взрывают у него в паху запал от ручной гранаты, стреляют в него. Отрезают голову и конечности. Подвешивают тело и сжигают. Фотографируются с отрезанной головой. Лица некоторых из убийц частично открыты, тот же Станислав Дычко так вообще опознается безошибочно.

Следствие уже располагает самыми «объективными данными», какие можно представить, — подробной видеозаписью и фото совершенного преступления, без признаков монтажа и иного постороннего вмешательства. В СК были предоставлены полные версии фото и видео, которые мы не можем открыто публиковать по этическим причинам. Но даже того, что есть на страницах «Новой», более чем достаточно.

Чего нет в документе от Следственного комитета

Ни в «возражениях» СК, ни в постановлении суда нет ни слова о вероятной причастности убийц к «ЧВК Вагнера». Несмотря на то что нами были предоставлены собственноручно написанные Станиславом Дычко бумаги, свидетельствующие о его принадлежности к этой структуре. Несмотря на то что у СК есть все возможности для того, чтобы установить, как господин Дычко добирался до Сирии, проверив информацию в базе данных о пересечении государственной границы и в базе, в которой зарегистрированы полетные списки авиакомпании Cham Wings. Подсказка: КПП «Ростов», авиарейсы Ростов — Дамаск.

Проверив попутчиков Дычко на сирийском чартере, было бы не так сложно установить и его подельников.

Председатель СК Александр Бастрыкин периодически посещает Дамаск с визитами, так мог бы и попросить арабских коллег уточнить, правда ли, что те самые чартерные рейсы Cham Wings заказывало российское ООО «Евро Полис», о вероятной связи которого с «ЧВК Вагнера» писала и «Новая газета».

Напомним позицию Европейского совета: «Группа Вагнера — это неинкорпорированная частная военная организация, базирующаяся в России, которая была создана в 2014 году как правопреемник «Славянского корпуса». Ее возглавляет Дмитрий Уткин, а финансирует Евгений Пригожин».

Запоздавшее правосудие

Со времени убийства прошло четыре с половиной года. С того момента, когда в Следственный комитет поступила информация о том, кто, где и когда (с высокой степенью достоверности) совершил это преступление, — более двух лет. Срок давности для преступлений подобного рода не установлен, но с течением времени шансы на справедливость падают.

Станислав Евгеньевич Дычко никогда уже не будет привлечен к ответственности. В конце 2020 года он официально сменил фамилию на Майер и со Ставрополья переехал в Старый Оскол. Вероятно, более в «командировки» не выезжал. Во всяком случае, бронежилет «плитник вартек к нему две плиты 5-го класса» продал на местном форуме страйкболистов в марте 2021 года.

Сообщение, оставленное Евгением Дычко в тематической группе страйкболистов Старого Оскола во «Вконтакте»

Но продолжал интернет-бои. Спрятавшись во «ВКонтакте» за чужим именем (но зарегистрировавшись со своего номера телефона), принимал активное участие в обсуждении видеозаписей из материалов «Новой», вспоминая, как «бомжахед визжал от боли и просил, чтоб не убивали его». Обещая, что в случае чего «придут музыканты, опять всех <…> и кувалдами забьют… Делов-то». Заметим, что под «музыкантами» на тематических ресурсах в Сети подразумевают «ЧВК Вагнера».

История Станислава Майера (Дычко) закончилась. Он скончался в 2021 году. Мы не знаем, когда и как это произошло. Последняя авторизованная активность в Сети замечена в марте. Его смерть наступила не позднее июля. Если кто-то из наших читателей владеет информацией о времени и обстоятельствах его смерти — «Новая газета» просит связаться с редакцией.

Дычко (справа) в полицейской форме

Памир и другие

Некоторые из остальных участников убийства вышли на большой экран. Последнее время один за другим выходят фильмы, прославляющие русских «добровольцев», несущих мир и добро везде, от Донбасса до Африки — «Турист», «Солнцепек», «Гранит». Добровольцы без фамилий, но с позывными. Среди действующих лиц — командир ЧВК с позывным «Седьмой» (настоящий Уткин-Вагнер использовал позывной «Девятый») и его заместитель с позывным «Седой» (такой позывной, насколько нам известно, использовал «исполнительный директор» ЧВК Андрей Трошев). Наблюдается даже заметное внешнее сходство персонажей с очевидными прототипами.

В фильме «Гранит», который рассказывает о боевых действиях в Мозамбике прямо не названной российской ЧВК (которой руководят любитель Вагнера «Седьмой» и его заместитель «Седой»), появился проходной, но важный персонаж. Его позывной «Памир».

Интересный у него прототип. В «настоящей» «ЧВК Вагнера» есть один боец с позывным «Памир». У него тоже черные усы и борода. Только в фильме вагнеровский «Памир» спасает мозамбикских селян от террористов. В реальной жизни «Памир» — это тот мясник, который ножом отпиливает голову сирийцу (его фото есть в распоряжении редакции, готовы предоставить следствию).

Денис Коротков, корреспондент отдела расследований

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